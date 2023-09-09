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В ДП Астаны не подтвердили слухи по поводу беспорядков во время матча

В ДП Астаны не подтвердили слухи по поводу беспорядков во время матча Фото: скриншот с видео
В столичном департаменте полиции заявили, что распространенная в соцсетях информация по поводу беспорядков во время матча Казахстана против Финляндии, который прошел на стадионе "Астана Арена", не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

"Несмотря на то, что на просмотр футбольного матча прибыло больше болельщиков, чем ожидалось, нарушений общественного порядка не допущено. За порядком на матче и прилегающей территории следили сотрудники столичной полиции", – говорится в сообщении ДП.

Ранее в Сети появилась информация, что тысячи людей опоздали на матч из-за плохой организации.

"Основной причиной столпотворения перед входами на стадион в день матча являются спекулянты, которые перепродавали одни и те же билеты по несколько раз, что отнимало время на разбирательства с теми, кто их приобретал", – сообщили в Федерации футбола РК.

Еще одной причиной столпотворения назвали позднее прибытие болельщиков на стадион.

Отметим, что матч с финнами закончился победой гостей со счетом 1:0. Следующую игру казахстанцы проведут на своем поле с Северной Ирландией 10 сентября.

В этот раз казахстанцев предупредили о необходимости пребывания на стадионе заблаговременно. Кроме того, как мы сообщали ранее, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 17:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом.

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