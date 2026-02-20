Необычную акцию в поддержку Конституционной реформы провели во время матча столичного хоккейного клуба "Барыс"
В рамках мероприятия на трибунах развернули Государственный флаг Республики Казахстан размером 12×24 метра, символизирующий единство, патриотизм и поддержку национального спорта.
Кроме того, участники провели тематический перформанс в поддержку Конституционной реформы. В знак гражданской солидарности и приверженности курсу обновления был раскрыт флаг с надписью "Жаңа Конституция үшін".
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Акция подчеркнула важность общественного диалога, консолидации граждан вокруг стратегических преобразований и развития таких ценностей, как ответственность и единство.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Мероприятие прошло в атмосфере поддержки, сплоченности и уважения к государственным символам, объединив болельщиков, представителей общественности и активных граждан.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны