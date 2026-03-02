#Референдум-2026
Спорт

Паралимпийские игры-2026: что известно о заявленных казахстанских спортсменах

флаг олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:38 Фото: Instagram/olympics
До начала XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милан – Кортина-д’Ампеццо, осталось всего 4 дня. Национальная сборная Казахстана будет защищать честь страны в пара лыжных гонках и пара биатлоне, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК 2 марта 2026 года напомнили, что на международной арене нашу страну представят семь спортсменов: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Юрий Березин, Владислав Кобаль, Сергей Усольцев, Анна Грачева и Нурлан Алимов.

казахстанские параспортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:38

Фото: gov.kz

Самый молодой спортсмен в составе команды – участник пара лыжных гонок Владислав Кобаль, которому всего 17 лет. Самый опытный и возрастной спортсмен – Сергей Усольцев, выступающий в пара лыжных гонках и пара биатлоне. Ему 51 год.

Одним из наиболее опытных спортсменов сборной является Александр Герлиц – бронзовый призер Паралимпийских игр 2022 года в Пекине по пара биатлону. Кроме того, на Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане он занял 4-е место в пара лыжных гонках.

Также одним из лидеров сборной Казахстана является Ербол Хамитов – призер чемпионатов мира по пара биатлону и пара лыжным гонкам, а также многократный победитель этапов Кубка мира. В сезоне 2022-2023 годов он стал чемпионом мира по пара лыжным гонкам, став первым пара спортсменом в истории Казахстана, достигшим этого результата. По итогам сезона 2024-2025 Ербол Хамитов одержал победу в общем зачете Кубка мира по пара биатлону и спустя 31 год вновь принес Казахстану Хрустальный глобус.

Отметим, что зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 16 марта. В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.

Игры нынешнего года имеют особое значение – отмечается 50-летие зимнего Паралимпийского движения. Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик.

В Паралимпийском комитете Чехии ранее заявили, что их спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Италии из-за снятия ограничений с российских спортсменов

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Объявлен состав сборной Казахстана на XIV зимние Паралимпийские игры
15:11, 17 февраля 2026
Объявлен состав сборной Казахстана на XIV зимние Паралимпийские игры
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
12:25, 16 июля 2025
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026
11:44, 30 декабря 2025
Показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026
