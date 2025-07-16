Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Фото: telegram/olympickz
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, 15 июля продемонстрировал награды предстоящих соревнований, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба НОК РК, новые олимпийские медали состоят из двух половинок, символизирующих карьерный путь спортсмена, а также всех, кто был рядом с ним на этом пути.
Фото: telegram/olympickz
Дизайн подчеркивает эмоциональность и командный дух, символизируя не только объединение Милана и Кортины, но и суть победы и усилий, необходимых для ее достижения.
Фото: telegram/olympickz
На Олимпиаде-2026 будет разыграно 245 комплектов наград, на семь больше, чем на зимних Играх трехлетней давности в Пекине (Китай). Состязания пройдут в 16 видах спорта.
К этому часу организаторы Олимпийских игр в Италии начали продажу билетов на свои соревнования.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript