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Спорт

Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026

Олимпиада -2026 Формы Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 12:25 Фото: telegram/olympickz
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, 15 июля продемонстрировал награды предстоящих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК РК, новые олимпийские медали состоят из двух половинок, символизирующих карьерный путь спортсмена, а также всех, кто был рядом с ним на этом пути.

Олимпиада-2026 Показ Призов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 12:25

Фото: telegram/olympickz

Дизайн подчеркивает эмоциональность и командный дух, символизируя не только объединение Милана и Кортины, но и суть победы и усилий, необходимых для ее достижения.

Олимпиада-2026 Показ Призов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 12:25

Фото: telegram/olympickz

На Олимпиаде-2026 будет разыграно 245 комплектов наград, на семь больше, чем на зимних Играх трехлетней давности в Пекине (Китай). Состязания пройдут в 16 видах спорта.

К этому часу организаторы Олимпийских игр в Италии начали продажу билетов на свои соревнования.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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