Финансы

Нацбанк сделал новое заявление по курсу тенге к доллару

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 12:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 2 марта 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) распространила новое информационное сообщение по валютному рынку страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления монетарного регулятора, по итогам февраля курс тенге укрепился на 0,7%, до 497,69 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 306 млн долларов до 335 млн долларов. Общий объем торгов составил 6,7 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, продажи валюты из Национального фонда за февраль составили 400 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Нацфонда составила 6% от общего объема торгов и не более 20 млн долларов в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов.

Как отмечается, в рамках операций зеркалирования в феврале было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение марта в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в феврале, как заверили в пресс-службе монетарного регулятора, Национальным банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 284 млн долларов.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в феврале. Покупка валюты в марте также не запланирована.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 12:35
Совет от Нацбанка: что делать со старыми купюрами, если их не принимают в магазине

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 2 марта 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
