Спорт

Звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену

Данияр Шамшаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 04:30 Фото: Instagram/shamshayev73
На международный турнир по дзюдо серии European Cup в Дубровнике (Хорватия) сборная Казахстана представила свою заявку. На международный татами возвращается неожиданно пропавший с радаров Данияр Шамшаев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, спортсмен лишь дважды выходил на татами после проигрыша на Олимпиаде в Париже.

Это будет второй мировой и крупный старт для 24-летнего казахстанца. В 2025 году он принял участие на турнире Гран-при в Австрии, а затем выступил на Aktau Open, но не сумел попасть в тройку сильнейших.

Полный состав нашей команды выглядит так:

  • 60 кг: Дамир Болатбеков
  • 66 кг: Канат Сеилхан
  • 73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакасов
  • 81 кг: Канат Абитулы
  • 90 кг: Дидар Хамза
  • 100 кг: Ермухан Естай

Женщины:

  • 48 кг: Сымбат Тагай
  • 78+: Толкын Турсынакынова

Турнир в Хорватии пройдет с 28 по 29 марта.

Ранее Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Читайте также
Еще один казахстанский дзюдоист отличился на Grand Slam в Ташкенте
21:18, 04 марта 2023
Еще один казахстанский дзюдоист отличился на Grand Slam в Ташкенте
Сильнейший дзюдоист Казахстана получил признание в Грузии
08:30, 12 мая 2025
Сильнейший дзюдоист Казахстана получил признание в Грузии
Назгуль Маратова завоевала "бронзу" Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби
07:59, 14 октября 2024
Назгуль Маратова завоевала "бронзу" Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби
