Звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену
Фото: Instagram/shamshayev73
На международный турнир по дзюдо серии European Cup в Дубровнике (Хорватия) сборная Казахстана представила свою заявку. На международный татами возвращается неожиданно пропавший с радаров Данияр Шамшаев, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, спортсмен лишь дважды выходил на татами после проигрыша на Олимпиаде в Париже.
Это будет второй мировой и крупный старт для 24-летнего казахстанца. В 2025 году он принял участие на турнире Гран-при в Австрии, а затем выступил на Aktau Open, но не сумел попасть в тройку сильнейших.
Полный состав нашей команды выглядит так:
- 60 кг: Дамир Болатбеков
- 66 кг: Канат Сеилхан
- 73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакасов
- 81 кг: Канат Абитулы
- 90 кг: Дидар Хамза
- 100 кг: Ермухан Естай
Женщины:
- 48 кг: Сымбат Тагай
- 78+: Толкын Турсынакынова
Турнир в Хорватии пройдет с 28 по 29 марта.
Ранее Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.
