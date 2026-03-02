Звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену

На международный турнир по дзюдо серии European Cup в Дубровнике (Хорватия) сборная Казахстана представила свою заявку. На международный татами возвращается неожиданно пропавший с радаров Данияр Шамшаев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, спортсмен лишь дважды выходил на татами после проигрыша на Олимпиаде в Париже.

Это будет второй мировой и крупный старт для 24-летнего казахстанца. В 2025 году он принял участие на турнире Гран-при в Австрии, а затем выступил на Aktau Open, но не сумел попасть в тройку сильнейших.

Полный состав нашей команды выглядит так:

60 кг: Дамир Болатбеков

66 кг: Канат Сеилхан

73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакасов

81 кг: Канат Абитулы

90 кг: Дидар Хамза

100 кг: Ермухан Естай

Женщины:

48 кг: Сымбат Тагай

78+: Толкын Турсынакынова

Турнир в Хорватии пройдет с 28 по 29 марта .

Ранее Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.