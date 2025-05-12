Сильнейший дзюдоист Казахстана получил признание в Грузии

На международном турнире серии European Cup в Гори казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев занял призовое место, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, экс-лидер сборной в весовой категории до 100 кг выиграл бронзовую медаль. В первой же схватке он уступил своему тезке – хозяину татами Исламу Цинцалашвили, который оказался младше на 14 лет.

Учитывая тот факт, что это был поединок за выход в полуфинал EC, Бозбаев одержал три победы подряд: над словенцем Леоном Маросеком, азербайджанцем Нихадом Шихализадой и украинцем Олексием Ершовым.

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