Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Фото: olympic.kz
Международная федерация гимнастики (FIG) представила список участников предстоящего этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
В состав команды Казахстана вошли следующие спортсмены:
- Милад Карими
- Нариман Курбанов
- Дмитрий Патанин
- Дияс Тойшыбек
- Зейнолла Идрисов
- Эвелина Ежова
- Радмилла Тарасова
Как отметили в пресс-службе НОК РК, на предыдущем ЭКМ в немецком Котбусе Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль в упражнении на коне.
Международный турнир пройдет с 5 по 8 марта.
Ранее участница двух летних Олимпиад – в Афинах и Пекине Алия Юсупова рассказала о достижениях Национальной федерации гимнастики Казахстана в 2025 году.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript