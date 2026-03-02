Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Международная федерация гимнастики (FIG) представила список участников предстоящего этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

В состав команды Казахстана вошли следующие спортсмены:

Милад Карими

Нариман Курбанов

Дмитрий Патанин

Дияс Тойшыбек

Зейнолла Идрисов

Эвелина Ежова

Радмилла Тарасова

Как отметили в пресс-службе НОК РК, на предыдущем ЭКМ в немецком Котбусе Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль в упражнении на коне.

Международный турнир пройдет с 5 по 8 марта.



Ранее участница двух летних Олимпиад – в Афинах и Пекине Алия Юсупова рассказала о достижениях Национальной федерации гимнастики Казахстана в 2025 году.