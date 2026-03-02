#Референдум-2026
Спорт

Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

кто представит Казахстан на этапе Кубка мира в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 18:44 Фото: olympic.kz
Международная федерация гимнастики (FIG) представила список участников предстоящего этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

В состав команды Казахстана вошли следующие спортсмены:

  • Милад Карими
  • Нариман Курбанов
  • Дмитрий Патанин
  • Дияс Тойшыбек
  • Зейнолла Идрисов
  • Эвелина Ежова
  • Радмилла Тарасова

Как отметили в пресс-службе НОК РК, на предыдущем ЭКМ в немецком Котбусе Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль в упражнении на коне.

Международный турнир пройдет с 5 по 8 марта.

Ранее участница двух летних Олимпиад – в Афинах и Пекине Алия Юсупова рассказала о достижениях Национальной федерации гимнастики Казахстана в 2025 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
