Когда покажут открытие Паралимпийских игр в Италии

Телеканал "Qazsport" анонсировал трансляцию торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Со слов журналистов телеканала, казахстанцы смогут наблюдать за церемонией открытия Игр 6 марта с 23:50.

По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, национальная сборная Республики Казахстан будет защищать честь страны в пара лыжных гонках и пара биатлоне. На международной арене Казахстан представят семь спортсменов:

Ербол Хамитов;

Александр Герлиц;

Юрий Березин;

Владислав Кобаль;

Сергей Усольцев;

Анна Грачева;

Нурлан Алимов.

5 марта со словами поддержки казахстанских паралимпийцев выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров. Спортсмен опубликовал видеообращение к ним у себя в Instagram-сторис.

"От себя лично хочу пожелать спортсменам, представляющим нашу страну, которые очень долго шли к этому событию удачи, уверенности в себе и, конечно, достойных результатов", – сказал Шайдоров.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии и завершатся 16 марта. Всего в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей. Игры нынешнего года имеют особое значение – отмечается 50-летие зимнего паралимпийского движения. Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском городе Эрншёльдсвик.

Несмотря на грандиозность события, семь стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады по политическим причинам. По данным Международного паралимпийского комитета, на открытие не приедут делегации из Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.

