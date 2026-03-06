#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Спорт

Когда покажут открытие Паралимпийских игр в Италии

Открытие Паралимпийских игр, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 07:25 Фото: Сали Сабиров
Телеканал "Qazsport" анонсировал трансляцию торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Со слов журналистов телеканала, казахстанцы смогут наблюдать за церемонией открытия Игр 6 марта с 23:50.

По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, национальная сборная Республики Казахстан будет защищать честь страны в пара лыжных гонках и пара биатлоне. На международной арене Казахстан представят семь спортсменов:

  • Ербол Хамитов;
  • Александр Герлиц;
  • Юрий Березин;
  • Владислав Кобаль;
  • Сергей Усольцев;
  • Анна Грачева;
  • Нурлан Алимов.

5 марта со словами поддержки казахстанских паралимпийцев выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров. Спортсмен опубликовал видеообращение к ним у себя в Instagram-сторис.

"От себя лично хочу пожелать спортсменам, представляющим нашу страну, которые очень долго шли к этому событию удачи, уверенности в себе и, конечно, достойных результатов", – сказал Шайдоров.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии и завершатся 16 марта. Всего в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей. Игры нынешнего года имеют особое значение – отмечается 50-летие зимнего паралимпийского движения. Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском городе Эрншёльдсвик.

Несмотря на грандиозность события, семь стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады по политическим причинам. По данным Международного паралимпийского комитета, на открытие не приедут делегации из Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Днями ранее пьяный турист врезался и тяжело травмировал в Чехии 16-летнюю участницу Олимпиады-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Паралимпийские игры-2024 официально стартовали в Париже
00:33, 29 августа 2024
Паралимпийские игры-2024 официально стартовали в Париже
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
00:17, 07 февраля 2026
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
Спортсмены Чехии не пойдут на открытие Паралимпиады в Италии из-за россиян и белорусов
05:13, 22 февраля 2026
Спортсмены Чехии не пойдут на открытие Паралимпиады в Италии из-за россиян и белорусов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ
07:41, Сегодня
Рыбакина высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ
Чемпион Almaty Open узнал своего соперника по второму кругу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
07:17, Сегодня
Чемпион Almaty Open узнал своего соперника по второму кругу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Оливейра и Холлоуэй провели дуэль взглядов перед реваншем
06:57, Сегодня
Оливейра и Холлоуэй провели дуэль взглядов перед реваншем
45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
06:19, Сегодня
45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: