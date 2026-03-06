Когда покажут открытие Паралимпийских игр в Италии
Со слов журналистов телеканала, казахстанцы смогут наблюдать за церемонией открытия Игр 6 марта с 23:50.
По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, национальная сборная Республики Казахстан будет защищать честь страны в пара лыжных гонках и пара биатлоне. На международной арене Казахстан представят семь спортсменов:
- Ербол Хамитов;
- Александр Герлиц;
- Юрий Березин;
- Владислав Кобаль;
- Сергей Усольцев;
- Анна Грачева;
- Нурлан Алимов.
5 марта со словами поддержки казахстанских паралимпийцев выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров. Спортсмен опубликовал видеообращение к ним у себя в Instagram-сторис.
"От себя лично хочу пожелать спортсменам, представляющим нашу страну, которые очень долго шли к этому событию удачи, уверенности в себе и, конечно, достойных результатов", – сказал Шайдоров.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии и завершатся 16 марта. Всего в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей. Игры нынешнего года имеют особое значение – отмечается 50-летие зимнего паралимпийского движения. Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском городе Эрншёльдсвик.
Несмотря на грандиозность события, семь стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады по политическим причинам. По данным Международного паралимпийского комитета, на открытие не приедут делегации из Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Днями ранее пьяный турист врезался и тяжело травмировал в Чехии 16-летнюю участницу Олимпиады-2026.