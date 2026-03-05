#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Спорт

Пьяный турист врезался и тяжело травмировал участницу Олимпиады-2026

Спортсменку из Болгарии травмировал пьяный турист, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 04:14 Фото: Instagram/malena_zamfirova
16-летняя болгарская сноубордистка Малена Замфирова получила серьезные травмы из-за пьяного туриста на склоне в Чехии, сообщает Zakon.kz.

Малена Замфирова принимала в этом году участие в Олимпийских играх в Италии, где заняла девятое место в параллельном гигантском слаломе. Недавний инцидент произошел во время ее тренировок перед этапом Кубка мира, когда спортсменка столкнулась с пьяным туристом.

Со слов очевидцев, пьяный турист неконтролируемо спускался по трассе рядом с подъемником и врезался в нее. В лыжной федерации Болгарии уточнили, что в момент столкновения Замфирова находилась в так называемой безопасной зоне.

В результате удара спортсменка получила множественные переломы. Ее доставили вертолетом в больницу, где провели несколько операций для стабилизации состояния. В ближайшее время лыжницу планируют перевезти в Австрию для продолжения лечения.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр в Италии продает свой костюм из-за долгов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Акула напала на туриста на популярном курорте
04:59, 18 августа 2025
Акула напала на туриста на популярном курорте
Турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона кондоминиума в Таиланде
00:43, 21 ноября 2025
Турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона кондоминиума в Таиланде
В Костанайской области пьяный водитель врезался в столб: в аварии погиб пассажир
06:34, 22 января 2024
В Костанайской области пьяный водитель врезался в столб: в аварии погиб пассажир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе
04:19, 06 марта 2026
Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе
Том Аспиналл подписал контракт с британским промоутером
03:48, 06 марта 2026
Том Аспиналл подписал контракт с британским промоутером
Илья Малинин удостоился награды от МОК за поздравление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
03:25, 06 марта 2026
Илья Малинин удостоился награды от МОК за поздравление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Казахстанский конькобежец Галиев провалился на чемпионате мира в Херенвене
02:54, 06 марта 2026
Казахстанский конькобежец Галиев провалился на чемпионате мира в Херенвене
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: