Пьяный турист врезался и тяжело травмировал участницу Олимпиады-2026

16-летняя болгарская сноубордистка Малена Замфирова получила серьезные травмы из-за пьяного туриста на склоне в Чехии, сообщает Zakon.kz.

Малена Замфирова принимала в этом году участие в Олимпийских играх в Италии, где заняла девятое место в параллельном гигантском слаломе. Недавний инцидент произошел во время ее тренировок перед этапом Кубка мира, когда спортсменка столкнулась с пьяным туристом.

Со слов очевидцев, пьяный турист неконтролируемо спускался по трассе рядом с подъемником и врезался в нее. В лыжной федерации Болгарии уточнили, что в момент столкновения Замфирова находилась в так называемой безопасной зоне.

В результате удара спортсменка получила множественные переломы. Ее доставили вертолетом в больницу, где провели несколько операций для стабилизации состояния. В ближайшее время лыжницу планируют перевезти в Австрию для продолжения лечения.

