Паралимпийские игры-2024 официально стартовали в Париже

Сегодня, 28 августа, в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по делам спорта и физической культуры РК, церемония открытия прошла на площади Согласия Франции, знаменосцами национального флага стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба).

"Стоит отметить, что Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые. В этом году в соревнованиях примут участие более 4 400 спортсменов, которых будут сопровождать 2 500 человек. Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако пара бадминтон, дебютировавший на Играх в Токио-2020, вновь был включен в программу", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Отмечается, что Казахстан на Паралимпийских играх в Париже будет представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.

"В этом году казахстанские атлеты будут соревноваться в девяти видах спорта: пара дзюдо, пара пауэрлифтинг, пара тхэквондо, пара легкая атлетика, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис, пара плавание, пара каноэ и волейбол сидя. Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по пара настольному теннису, а также среди женщин — в пара каноэ", – указывается в пресс-релизе.

Первые соревнования с участием национальной сборной начнутся уже 29 августа.

Утром Милана Красавцева выступит в пара тхэквондо, а вечером сборная Казахстана по волейболу сидя сыграет свой первый матч против сборной Франции.

Ранее министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев 28 августа высказался о снятии казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой с Олимпийских игр в Париже-2024.

