Спорт

Американского фигуриста Илью Малинина наградили из-за жеста в отношении Михаила Шайдорова

фигуристы Михаил Шайдоров и Илья Малинин, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 11:35 Фото: Instagram/isufigureskating
Американского фигуриста Илью Малинина наградили премией Fair Play Award ("За честную игру") на зимних Олимпийских играх 2026 в Милане-Кортине, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявили 5 марта 2026 года Международный комитет за честную игру (CIFP) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Малинина, вошедшего в шорт-лист из шести выдающихся финалистов, выбрали для номинации на эту премию за проявление исключительного спортивного духа во время индивидуальных соревнований среди мужчин.

"После сложного выступления, в ходе которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить золотого медалиста Михаила Шайдорова", – говорится в заявлении.

Международный комитет честной игры (CIFP) – это признанная МОК организация, основанная в 1963 году ЮНЕСКО и ведущими международными спортивными руководящими органами. Более 60 лет CIFP выступает в качестве глобального хранителя спортивной этики, чествуя тех, кто ставит честность и человеческий дух выше победы любой ценой.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин считался фаворитом Олимпийских игр, но сенсационно стал восьмым из-за серии ошибок. Сразу после оглашения его результатов он подошел к Михаилу Шайдорову, чтобы досрочно поздравить казахстанца с победой до объявления итогов соревнований.

На ОИ-2026 после короткой программы Шайдоров шел пятым. В "произволке" казахстанец получил от судей 198,64 балла, что позволило ему набрать в сумме 291,58. Благодаря этому результату Шайдоров расположился на первой строчке, завоевав золотую медаль.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Илья Малинин хочет приехать с Шайдоровым в Казахстан
06:06, 24 февраля 2026
06:06, 24 февраля 2026
Илья Малинин хочет приехать с Шайдоровым в Казахстан
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026
08:54, 15 февраля 2026
08:54, 15 февраля 2026
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026
Сенсационное "золото" Олимпиады – полное видео выступления Михаила Шайдорова
17:18, 14 февраля 2026
17:18, 14 февраля 2026
Сенсационное "золото" Олимпиады – полное видео выступления Михаила Шайдорова
Читайте также
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
12:16, Сегодня
12:16, Сегодня
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
12:07, Сегодня
12:07, Сегодня
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
11:44, Сегодня
11:44, Сегодня
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
11:20, Сегодня
11:20, Сегодня
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
