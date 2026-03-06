Американского фигуриста Илью Малинина наградили из-за жеста в отношении Михаила Шайдорова

Американского фигуриста Илью Малинина наградили премией Fair Play Award ("За честную игру") на зимних Олимпийских играх 2026 в Милане-Кортине, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявили 5 марта 2026 года Международный комитет за честную игру (CIFP) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Малинина, вошедшего в шорт-лист из шести выдающихся финалистов, выбрали для номинации на эту премию за проявление исключительного спортивного духа во время индивидуальных соревнований среди мужчин.

"После сложного выступления, в ходе которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить золотого медалиста Михаила Шайдорова", – говорится в заявлении.

Международный комитет честной игры (CIFP) – это признанная МОК организация, основанная в 1963 году ЮНЕСКО и ведущими международными спортивными руководящими органами. Более 60 лет CIFP выступает в качестве глобального хранителя спортивной этики, чествуя тех, кто ставит честность и человеческий дух выше победы любой ценой.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин считался фаворитом Олимпийских игр, но сенсационно стал восьмым из-за серии ошибок. Сразу после оглашения его результатов он подошел к Михаилу Шайдорову, чтобы досрочно поздравить казахстанца с победой до объявления итогов соревнований.

На ОИ-2026 после короткой программы Шайдоров шел пятым. В "произволке" казахстанец получил от судей 198,64 балла, что позволило ему набрать в сумме 291,58. Благодаря этому результату Шайдоров расположился на первой строчке, завоевав золотую медаль.