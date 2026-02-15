#Казахстан в сравнении
Спорт

Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026

Олимпиада, лыжи, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 08:54 Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
15 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) развернутся соревнования за девять комплектов наград, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, чемпионы встретятся в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, горных лыжах, прыжках с трамплина, сноуборде, фристайле и скелетоне.

Казахстанские спортсмены выступят в горнолыжном спорте, фристайле, биатлоне и конькобежном спорте.

Расписание Олимпиады-2026 с участием казахстанских спортсменов на 15 февраля:

  • 14:00 (первый заезд), 17:30 (второй заезд). Горнолыжный спорт – гигантский слалом, женщины
    Александра Скороходова
  • 14:30. Фристайл – параллельный могул, мужчины
    Павел Колмаков
  • 15:15. Биатлон – гонка преследования 12,5 км, мужчины
    Владислав Киреев
  • 21:00. Конькобежный спорт – 500 м, женщины
    Кристина Силаева, Арина Ильященко

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля.

Ранее Михаил Шайдоров сделал первое заявление после исторического "золота" ОИ-2026.

Аксинья Титова
