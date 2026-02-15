Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026

Фото: olympic.kz/Турар Казангапов

15 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) развернутся соревнования за девять комплектов наград, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, чемпионы встретятся в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, горных лыжах, прыжках с трамплина, сноуборде, фристайле и скелетоне. Казахстанские спортсмены выступят в горнолыжном спорте, фристайле, биатлоне и конькобежном спорте. Расписание Олимпиады-2026 с участием казахстанских спортсменов на 15 февраля: 14:00 (первый заезд), 17:30 (второй заезд). Горнолыжный спорт – гигантский слалом, женщины

Александра Скороходова

14:30. Фристайл – параллельный могул, мужчины

Павел Колмаков

15:15. Биатлон – гонка преследования 12,5 км, мужчины

Владислав Киреев

21:00. Конькобежный спорт – 500 м, женщины

Кристина Силаева, Арина Ильященко Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля . Ранее Михаил Шайдоров сделал первое заявление после исторического "золота" ОИ-2026.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: