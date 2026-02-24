Илья Малинин хочет приехать с Шайдоровым в Казахстан

19-летний американский фигурист Илья Малинин хотел бы посетить Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию, до последнего считавшийся фаворитом Олимпийских игр сенсационно стал восьмым. Сразу после оглашения его результатов он подошел к Михаилу Шайдорову, чтобы досрочно поздравить казахстанца с победой до объявления итогов соревнований.

Фото: Сали Сабиров

При этом Малинин вошел в историю зимней Олимпиады-2026, выполнив "сальто на льду". Это самый эффектный и популярный элемент, запрещенный в фигурном катании с 1976 года.

Фото: Instagram/georgemasonu

Его мама Татьяна Малинина – самая успешная одиночница в истории сборной Узбекистана, за которую она стала выступать после распада СССР. Сам Илья никогда не был в России, но хотел бы посетить Казахстан. Об этом он рассказал в Милане журналисту телеканала "Jibek Joly".

"Я бы хотел посетить Казахстан, слышал много хорошего об этой стране. Было бы интересно поехать туда вместе с Шайдоровым или другими казахстанскими спортсменами. Думаю, это было бы самое замечательное путешествие". Илья Малинин

