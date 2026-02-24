Илья Малинин хочет приехать с Шайдоровым в Казахстан
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию, до последнего считавшийся фаворитом Олимпийских игр сенсационно стал восьмым. Сразу после оглашения его результатов он подошел к Михаилу Шайдорову, чтобы досрочно поздравить казахстанца с победой до объявления итогов соревнований.
Фото: Сали Сабиров
При этом Малинин вошел в историю зимней Олимпиады-2026, выполнив "сальто на льду". Это самый эффектный и популярный элемент, запрещенный в фигурном катании с 1976 года.
Фото: Instagram/georgemasonu
Его мама Татьяна Малинина – самая успешная одиночница в истории сборной Узбекистана, за которую она стала выступать после распада СССР. Сам Илья никогда не был в России, но хотел бы посетить Казахстан. Об этом он рассказал в Милане журналисту телеканала "Jibek Joly".
"Я бы хотел посетить Казахстан, слышал много хорошего об этой стране. Было бы интересно поехать туда вместе с Шайдоровым или другими казахстанскими спортсменами. Думаю, это было бы самое замечательное путешествие".Илья Малинин
На днях футбольный клуб "Кайрат" обновил состав и произвел смену игровых номеров у ряда лидеров команды.