Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии

В Линце (Австрия) проходит второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Гран-при. До финального блока соревнований дошел один представитель сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В финал Гран-при пробился Адилет Алмат, выступающий в весе до 81 кг.

Казахстанец в полуфинале оказался сильнее Василие Груйичича (Сербия). В решающей схватке наш дзюдоист поборется против Вусала Галандарзаде (Азербайджан).

Кроме того, уже выступили Есет Куанов, Дастан Шаяхметов (до 73 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Ажар Асхат (до 70 кг). Однако в финальный блок Гран-при спортсмены не вышли.



