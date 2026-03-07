#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии

Дзюдоист Адилет Алмат вышел в финал Гран-при в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 19:15 Фото: olympic.kz
В Линце (Австрия) проходит второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Гран-при. До финального блока соревнований дошел один представитель сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В финал Гран-при пробился Адилет Алмат, выступающий в весе до 81 кг.

Казахстанец в полуфинале оказался сильнее Василие Груйичича (Сербия). В решающей схватке наш дзюдоист поборется против Вусала Галандарзаде (Азербайджан).

Кроме того, уже выступили Есет Куанов, Дастан Шаяхметов (до 73 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Ажар Асхат (до 70 кг). Однако в финальный блок Гран-при спортсмены не вышли.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии
20:27, 06 марта 2026
Казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии
Сборная Казахстана отметилась одной медалью первого дня Гран-при в Австрии
23:02, 06 марта 2026
Сборная Казахстана отметилась одной медалью первого дня Гран-при в Австрии
Казахстанец стал бронзовым призером Гран-при по дзюдо
09:52, 03 июня 2023
Казахстанец стал бронзовым призером Гран-при по дзюдо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
19:25, Сегодня
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
19:14, Сегодня
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
19:06, Сегодня
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
Казахстанский дзюдоист оспорит "золото" топового турнира в Австрии
18:41, Сегодня
Казахстанский дзюдоист оспорит "золото" топового турнира в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: