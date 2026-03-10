#Референдум-2026
Спорт

Представитель "Астаны" выиграл второй этап престижной гонки "Париж-Ницца"

Велоспорт Победитель 2 Этапа, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:42 Фото: Instagram/xds_astana_team
9 марта велогонщик команды XDS Astana Team Макс Кантер (Германия) одержал победу на втором этапе многодневной гонки "Париж-Ницца", опередив всех участников на финишном участке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы казахстанской велогруппы, 29-летний спортсмен не имел себе равных в массовом спринте из пелотона после прекрасной работы всей команды и помощи своего напарника Майка Тениссена на заключительном километре дистанции.

Для Макса Кантера это первый успех в гонках Мирового тура, а для XDS Astana Team – первая победа на таком уровне в текущем сезоне.

"Для меня этот успех – осуществление мечты. "Париж-Ницца" – это очень престижная гонка, и выиграть здесь этап – это что-то невероятное. Последние несколько недель были непростыми для меня, были проблемы со здоровьем, и, приезжая сюда, не был уверен в своей форме. На первом этапе ощущения были не слишком обнадеживающие, но скорость осталась и все сложилось".Макс Кантер

Наш спринтер пересек финишную черту первым на дистанции 187 км, между городами Эпон и Монтагрис. Помощник Кантера, голландец Тениссен, закрыл итоговый протокол на 17-й строчке.

"Старался сохранять концентрацию на протяжении всего этапа, решающие отрезки получились достаточно нервными, за 2 км до финиша потеряли много позиций. Но Майк оставался спокойным, и я доверился ему. Он идеально вывез меня вперед, провел феноменальный последний километр. После этого я просто выдал все, что было в ногах, и никто не смог меня обойти. Эта победа дарит мне большую уверенность в себе, в том, что я могу побеждать на таком высоком уровне. Благодарю всю команду, ребята выложились на все 100%". Макс Кантер

В общем зачете "Париж-Ницца" после двух этапов лучшим из представителей "Астаны" является Майк Тениссен, который занимает сейчас 10-е место с отставанием на 12 секунд от желтой майки лидера – американца Майкла Ламперти.

11 февраля XDS Astana Team добилась первой большой и двойной победы в 2026 году.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
