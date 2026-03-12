Казахстанские теннисисты заявлены на звездный турнир в США

Стали известны имена участников престижного совместного турнира категории ATP Masters 1000 и WTA 1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Соревнования начнутся сразу по окончании соревнований в Индиан-Уэллсе (США) и станет частью "Солнечного дубля".

От Казахстана на турнир заявлены Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко.

Кроме того, на турнире будут действующие чемпионы: в прошлом году (2025) сенсационную победу у мужчин одержал молодой чех Якуб Меншик, а у женщин титул взяла первая ракетка Арина Соболенко.

В 2026 году подтверждено участие почти всех топов: Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Арина Соболенко, Ига Швёнтек и другие.

Турнир в Майами (Miami Open) пройдет с 15 по 29 марта 2026 года на кортах Hard Rock Stadium во Флориде.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, где встретится с Джессикой Пегулой из США.