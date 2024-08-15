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Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Цинциннати (США) проходит турнир категории WTA-1000. Стала известна первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Свой путь на "тысячнике" в Цинциннати сильнейшая теннисистка страны начинает со второго раунда, пропуская первый. В стартовой для себя игре Рыбакина встретится с Лейлой Фернандес (Канада), которая занимает 26 место в мировом рейтинге. В первом круге канадская спортсменка в трех партиях выиграла у Юань Юэ (Китай, 39 WTA) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Матч Елена Рыбакина – Лейла Фернандес состоится 15 августа. Игра начнется в 20:00 по времени Астаны.

В очном противостоянии впереди Рыбакина – 1:0. В этом сезоне соперницы встречались между собой на турнире WTA-1000 в Дохе. В четвертьфинале Елена одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что Лейла Фернандес выступает в парном разряде турнира в Цинциннати в дуэте со второй ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой.

В первом круге Юлия и Лейла обыграли тандем Алдила Сутджиади (Индонезия) / Мия Като (Япония) со счетом 7:6, 3:6, 10:4.

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