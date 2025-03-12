#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Все о теннисе

Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в США

Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 09:31 Фото: Андрей Ударцев
В Финиксе (США) стартовал турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимают участие три представителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Экс-первая ракетка страны Михаил Кукушкин одержал победу в финале квалификации. В матче за выход в основную сетку он в упорной борьбе обыграл Бора Артнака (Словения) со счетом 4:6, 6:4, 6:2. 

Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Кукушкин три раза подал навылет, столько же допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. 

В первом раунде основной сетки Михаил сыграет с квалифаером Ясутаки Учиямой (Япония, 160 АТР). 

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти во второй круг одиночного разряда. В стартовом раунде он проиграл обладателю уайлд-кард американцу Колтону Смиту (261 АТР, WC) со счетом 1:6, 5:7.

Также на этом турнире выступит лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. В стартовой встрече он сыграет с Александаром Вукичем (Австралия). 

Ранее в полуфинале квалификации Челленджера в Финиксе Кукушкин победил местного теннисиста Митчелла Крюгера. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Елена Рыбакина с разгромным счетом проиграла Мирре Андреевой за выход в 1/4 финала
Все о теннисе
09:55, Сегодня
Елена Рыбакина с разгромным счетом проиграла Мирре Андреевой за выход в 1/4 финала
Арина Соболенко получила две награды от WTA за 2024 год
Все о теннисе
17:53, 11 марта 2025
Арина Соболенко получила две награды от WTA за 2024 год
Судью на вышке дисквалифицировали на 6 лет за 12 коррупционных нарушений
Все о теннисе
16:10, 11 марта 2025
Судью на вышке дисквалифицировали на 6 лет за 12 коррупционных нарушений
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: