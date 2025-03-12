Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в США

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В Финиксе (США) стартовал турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимают участие три представителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Экс-первая ракетка страны Михаил Кукушкин одержал победу в финале квалификации. В матче за выход в основную сетку он в упорной борьбе обыграл Бора Артнака (Словения) со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Кукушкин три раза подал навылет, столько же допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

В первом раунде основной сетки Михаил сыграет с квалифаером Ясутаки Учиямой (Япония, 160 АТР).

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти во второй круг одиночного разряда. В стартовом раунде он проиграл обладателю уайлд-кард американцу Колтону Смиту (261 АТР, WC) со счетом 1:6, 5:7.

Также на этом турнире выступит лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. В стартовой встрече он сыграет с Александаром Вукичем (Австралия).

Ранее в полуфинале квалификации Челленджера в Финиксе Кукушкин победил местного теннисиста Митчелла Крюгера.