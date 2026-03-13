#Референдум-2026
Спорт

Рыбакина ворвалась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 07:35 Фото: Instagram/australianopen
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла с американкой Джессикой Пегуллой (5-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра завершилась в двух сетах 6:1, 7:6 (7:4) в пользу казахстанки.

Матч шел 1 час 30 минут. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов.

Эксперты прогнозируют, что Елена Рыбакина со следующей недели станет второй ракеткой мира, так как в четвертьфинале Ига Швёнтек (вторая в рейтинге) уступила Элине Свитолиной.

Ранее Арина Соболенко "поспорила" за полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Аксинья Титова
