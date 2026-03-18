#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Мексика готова принять матчи сборной Ирана по футболу на ЧМ-2026

Футбол FIFA Иран, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 09:59 Фото: pixabay
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с заявлением, что возможный перенос в их страну матчей команды Ирана на ЧМ-2026 не станет для них особой проблемой, сообщает Zakon.kz.

По информации El Universal, мексиканская сторона готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026 по футболу, если, конечно, не будет возражать FIFA.

Однако, по сведениям некоторых СМИ, главный футбольный орган мира данный шаг считает неосуществимым, так как предварительно уже проданы билеты на матчи, а их перенос повлияет и на другие команды-участницы.

"FIFA поддерживает регулярные контакты со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования предстоящего чемпионата мира по футболу. Ожидаем, что все команды-участницы будут играть в соответствии с расписанием матчей, объявленным ранее". Заявление представителя FIFA

Чуть ранее руководитель иранской футбольной федерации рассказал, что они ведут переговоры о переносе матчей своей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.

Но нельзя не отметить, что обсуждение этой темы началось после того, как президент США Дональд Трамп предупредил иранцев, что играть в его стране для них может быть небезопасно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сборная Ирана по футболу хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику
17:51, 17 марта 2026
Сборная Ирана по футболу хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику
Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность
06:10, 03 октября 2024
Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность
Пьяный мужчина нагло обнял и попытался поцеловать президента Мексики прямо на публике
19:29, 05 ноября 2025
Пьяный мужчина нагло обнял и попытался поцеловать президента Мексики прямо на публике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
10:58, Сегодня
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
10:26, Сегодня
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
10:08, Сегодня
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
09:40, Сегодня
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: