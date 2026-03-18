Мексика готова принять матчи сборной Ирана по футболу на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с заявлением, что возможный перенос в их страну матчей команды Ирана на ЧМ-2026 не станет для них особой проблемой, сообщает Zakon.kz.

По информации El Universal, мексиканская сторона готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026 по футболу, если, конечно, не будет возражать FIFA.

Однако, по сведениям некоторых СМИ, главный футбольный орган мира данный шаг считает неосуществимым, так как предварительно уже проданы билеты на матчи, а их перенос повлияет и на другие команды-участницы.

"FIFA поддерживает регулярные контакты со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования предстоящего чемпионата мира по футболу. Ожидаем, что все команды-участницы будут играть в соответствии с расписанием матчей, объявленным ранее". Заявление представителя FIFA

Чуть ранее руководитель иранской футбольной федерации рассказал, что они ведут переговоры о переносе матчей своей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.

Но нельзя не отметить, что обсуждение этой темы началось после того, как президент США Дональд Трамп предупредил иранцев, что играть в его стране для них может быть небезопасно.

