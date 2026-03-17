Сборная Ирана по футболу хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с FIFA о переносе матчей своей сборной на предстоящем чемпионате мира с территории США в Мексику, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, эти действия связаны с опасениями по поводу безопасности игроков.

Министр спорта Ирана заявил на прошлой неделе, что их футболисты не смогут принять участие в главном мировом футбольном событии после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли воздушные удары по стране.

Но никто на данный момент официальных бумаг об отстранении Ирана с ЧМ-2026 не подписывал.

"Когда Трамп недвусмысленно заявил, что не может обеспечить безопасность иранской сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку. Сейчас ведем переговоры с FIFA о проведении матчей нашей сборной на ЧМ-2026 по футболу в Мексике". Заявление президента ФФИ

Неделю назад Дональд Трамп высказался, что иранская команда может принять участие в турнире, но предупредил, что играть в США для них может быть небезопасно.

Иран на ЧМ-2026 попал в группу G, игры которой пройдут с 15 по 26 июня. Помимо иранцев, там сыграют сборные Бельгии, Египта и Новой Зеландии.



У них запланированы два матча группового этапа в Лос-Анджелесе и один в Сиэтле.

Иран стал первой азиатской страной, прошедшей квалификацию на мундиаль, обеспечив себе место на финальном турнире еще за год до его начала.