Дастан Сатпаев вошел в топ-50 вундеркиндов-тинейджеров мирового футбола

Авторитетное издание Goal опубликовало рейтинг NXGN 2026 – 50 лучших вундеркиндов-тинейджеров в мировом футболе, куда также был включен нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, передает Zakon.kz.

Как пишет 25 марта 2026 года издание Sports.kz, выступающий за "Кайрат" Сатпаев, который готовится в этом году совершить полноценный переход в "Челси", занял в рейтинге 43-е место.

"Список величайших казахстанских футболистов не сразу приходит на ум большинству болельщиков, однако Дастан Сатпаев уже уверенно движется к тому, чтобы поклонники футбола по всему миру знали хотя бы одного легендарного игрока из его страны. Став настоящим открытием в составе "Кайрата", 17-летний форвард уже привлек внимание "Челси", который согласовал сделку на 4 млн евро по его переходу на "Стэмфорд Бридж" этим летом", – написано в материале.

Издание также отмечает, что Лишь Ансу Фати и Ламин Ямаль забивали в Лиге Чемпионов в более молодом возрасте, чем Сатпаев, когда в декабре он открыл счет своим голам в основной стадии еврокубков. Кроме того, он является самым молодым дебютантом и автором гола в истории сборной Казахстана.

"По своему игровому профилю и умению завершать атаки его сравнивают с Серхио Агуэро. В сезоне чемпионата Казахстана 2025 года он отметился 14 голами и 7 результативными передачами, и сейчас большой интерес вызывает то, как он справится с новым уровнем после перехода в систему BlueCo", – говорится в сообщении.

Топ-3 лучших молодых игрока по версии Goal составляют Ламин Ямаль (Испания, "Барселона"), Эстеван (Бразилия, "Челси") и Пау Кубарси (Испания, "Барселона").

