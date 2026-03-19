В Британии оценили триумфальное возвращение Сатпаева после травмы

Британский портал Thechelseachronicle.com написал о возвращении Дастана Сатпаева после травмы, отметив, что форвард алматинского "Кайрата" сразу выделился результативной игрой в преддверии будущего перехода в "Челси", сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, британское СМИ напомнило, что нападающий присоединится к лондонскому клубу по окончании сезона, когда ему исполнится 18 лет.

В новом сезоне "Кайрат" стартовал с выездной победы, после чего принял "Актобе". Сатпаев начал матч на скамейке запасных, пропустив несколько недель из-за травмы, но, выйдя на поле на 64-й минуте, уже спустя 12 минут забил единственный и победный гол.

Сатпаев успешно проявляет себя и на международной арене. "Челси" даже направлял в страну тренера для индивидуальной работы с игроком, а позже его развитие доверили специалисту, сотрудничающему с отцом Риса Джеймса.

В лондонском клубе возлагают большие надежды на казахстанского нападающего.

