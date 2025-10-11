Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование

Нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом клуб опубликовал пост в Instagram.

"Нападающий "Кайрата" сегодня ночью вылетит в Доху, где пройдет дополнительную медицинскую проверку по рекомендации врачей", – говорится в сообщении.

Фанаты пожелали футболисту скорейшего выздоровления:

– Жаным, пусть все будет хорошо. – Выздоравливай, дорогой! Возвращайтесь здоровыми и сильными в группу! Наши молитвы с вами! – Главное – здоровье! Желаем вам скорейшего выздоровления и присоединяйтесь к очереди!

Ранее сообщалось, что поставлена точка в вопросе выступления Дастана Сатпаева за сборную Казахстана.