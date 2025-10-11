Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
Фото: Instagram/f.c.kairat
Нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование, сообщает Zakon.kz.
Об этом клуб опубликовал пост в Instagram.
"Нападающий "Кайрата" сегодня ночью вылетит в Доху, где пройдет дополнительную медицинскую проверку по рекомендации врачей", – говорится в сообщении.
Фанаты пожелали футболисту скорейшего выздоровления:
– Жаным, пусть все будет хорошо.
– Выздоравливай, дорогой! Возвращайтесь здоровыми и сильными в группу! Наши молитвы с вами!
– Главное – здоровье! Желаем вам скорейшего выздоровления и присоединяйтесь к очереди!
Ранее сообщалось, что поставлена точка в вопросе выступления Дастана Сатпаева за сборную Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript