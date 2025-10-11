#АЭС в Казахстане
Спорт

Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование

Дастан Сатпаев едет в Катар на обследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 19:34 Фото: Instagram/f.c.kairat
Нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом клуб опубликовал пост в Instagram.

"Нападающий "Кайрата" сегодня ночью вылетит в Доху, где пройдет дополнительную медицинскую проверку по рекомендации врачей", – говорится в сообщении.

Фанаты пожелали футболисту скорейшего выздоровления:

– Жаным, пусть все будет хорошо.

– Выздоравливай, дорогой! Возвращайтесь здоровыми и сильными в группу! Наши молитвы с вами!

– Главное – здоровье! Желаем вам скорейшего выздоровления и присоединяйтесь к очереди!

Ранее сообщалось, что поставлена точка в вопросе выступления Дастана Сатпаева за сборную Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
