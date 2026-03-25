Спорт

Напряженно и хладнокровно прошел матч Рыбакина – Пегула

Рыбакина - Пегула, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 02:15 Фото: j48tennis
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Майами вторая ракетка мира Елена Рыбакина сразилась 25 марта с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, сообщает Zakon.kz.

Американка существенно потрепала нервы казахстанским болельщикам, потому что уверенно забрала первый сет. Сообразив, что происходит Рыбакина переломила ход матча и взяла реванш во второй партии.

Заключительный сет выдался напряженным, но и тут Рыбакина сумела проявить хладнокровие, забрав второе очко. В итоге Елена Рыбакина победила Джессику Пегулу в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:4.

Фото: X/wta

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Видео игры разместила WTA у себя на YouTube-канале.

Таким образом Елена Рыбакина вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей матча Арина Соболенко – Хейли Баптист. При этом лидер рейтинга WTA Арина Соболенко является действующей чемпионкой турнира.

Турнир Miami Open относится к категории WTA 1000 и считается одним из крупнейших в женском теннисе. Общий призовой фонд соревнований составляет более 9,4 млн долларов. Победительница турнира получит свыше 1,1 млн долларов призовых и одну тыс. рейтинговых очков.

Часами ранее сборная Казахстана уверенно обыграла Намибию в дебютном матче FIFA Series.

