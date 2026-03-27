#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
481.83
556.8
5.85
Спорт

В матче Рыбакиной и Соболенко за финал в Майами определился победитель

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 08:32 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в полуфинальном матче она уступила первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счетом 6:4, 6:3. Матч шел 1 час 20 минут.

За это время Соболенко сделала девять подач навылет и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Рыбакиной два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Так, в финале турнира Соболенко сыграет с американкой Корри Гауфф. Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет 9,4 млн долларов.

Ранее Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной.

Аксинья Титова
