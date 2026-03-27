В матче Рыбакиной и Соболенко за финал в Майами определился победитель

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в полуфинальном матче она уступила первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счетом 6:4, 6:3. Матч шел 1 час 20 минут.

За это время Соболенко сделала девять подач навылет и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Рыбакиной два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Так, в финале турнира Соболенко сыграет с американкой Корри Гауфф. Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет 9,4 млн долларов.

Ранее Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной.