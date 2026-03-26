#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Александра Трусова показала редкие кадры с Этери Тутберидзе

тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 17:47
Известная российская фигуристка Александра Трусова, выступающая в одиночном катании, поделилась в своем Instagram редкими кадрами репетиции с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 21-летняя фигуристка опубликовала накануне, 25 марта 2026 года.

"Ставили номер для тура с Этери Георгиевной и Даниилом Марковичем. Я нечасто показываю наши репетиции с комментариями. Но они отлично передают атмосферу на льду", – написала Трусова.

Фанаты фигуристки поблагодарили ее за видео и субтитры к нему. Также они выразили надежду, что Александра сможет принять участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет во Франции в феврале 2030 года:

  • "Катайся, чтоб не уставать…" – топ совет!"
  • "Спасибо, Саша, что поставила субтитры на английском языке".
  • "Я очень надеюсь, что Саша сможет принять участие в Олимпийских играх 2030 года. Мне просто кажется, что у нее это получится, потому что она очень этого хочет".
  • "Саша молодец, что опять тренируешься у самых лучших и самых надежных тренеров. Поэтому следующая Олимпиада будет твоя. Трудись, милая девочка, и победа будет за тобой!"

Легендарная фигуристка рассказала о своей беременности

Ранее стало известно, что тренер олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию Этери Тутберидзе не явилась за наградой к президенту Михаилу Кавелашвили. Церемония вручения наград прошла 9 марта 2026 года. Заслуженный тренер России удостоилась ордена Чести за успешное выступление грузинской команды на зимних Олимпийских играх в Италии.

