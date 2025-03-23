Легендарная фигуристка рассказала о своей беременности

Александра Трусова и Макар Игнатов официально объявили о том, что ждут ребенка. Узи с малышом показали на огромном экране во время выступления пары на турнире "Русский вызов", сообщает Zakon.kz.

Фигуристы откатали романтичный номер, посвященный истории их любви. На протяжении всего выступления 20-летняя Александра была в объемном пиджаке, который сбросила в конце и показала зрителям округлившийся животик.

Пол малыша будущие родители не озвучили, но отметили, что не хотели бы, чтобы ребенок пошел по их стопам.

Позднее фигуристка опубликовала в соцсетях трогательное видео с 24-летним супругом, где также продемонстрировала подписчикам округлившиеся формы.

"Новый этап в жизни", – подписала ролик Александра Трусова.

Свадьба фигуристов прошла в августе 2024 года.

Трусова – серебряный призер Олимпиады 2022 года, призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России. Игнатов – серебряный призер чемпионата России.

Ранее лучший фигурист планеты Илья Малинин высказал восхищение выступлениями казахстанца Михаила Шайдорова. Он признался, что считает его одним из своих конкурентов.