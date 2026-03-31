Спорт

Байсуфинов назвал состав футболистов на матч со сборной Коморских островов

Футбол Матч Коморы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 16:37 Фото: Instagram/kff_team
Через считанные минуты на "Астана Арене" начнется заключительный матч товарищеского турнира FIFA Series, где сборная Казахстана примет футболистов команды Коморских островов, сообщает Zakon.kz.

К этому моменту главный тренер казахстанской дружины Талгат Байсуфинов объявил стартовый состав своих подопечных, который состоит из 11-ти игроков.

В этот список вошли: Темирлан Анарбеков, Арсен Аширбек, Алибек Касым, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Максим Самородов, Ислам Чесноков, Оралхан Омиртаев и Галымжан Кенжебек.

У гостей первыми на поле выйдут: Мшиндра, Абдалла, Кари, Кенан, Саид-Ммади, Саинду, Ияд Мохамед, Рауф, Маттуар, Абубакар и Закуани.

Начало этого поединка запланировано на 17:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Как известно, 25 марта команда Байсуфинова в рамках данного турнира победила сборную Намибии (2:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
