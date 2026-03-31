Байсуфинов назвал состав футболистов на матч со сборной Коморских островов
Через считанные минуты на "Астана Арене" начнется заключительный матч товарищеского турнира FIFA Series, где сборная Казахстана примет футболистов команды Коморских островов, сообщает Zakon.kz.
К этому моменту главный тренер казахстанской дружины Талгат Байсуфинов объявил стартовый состав своих подопечных, который состоит из 11-ти игроков.
В этот список вошли: Темирлан Анарбеков, Арсен Аширбек, Алибек Касым, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Максим Самородов, Ислам Чесноков, Оралхан Омиртаев и Галымжан Кенжебек.
У гостей первыми на поле выйдут: Мшиндра, Абдалла, Кари, Кенан, Саид-Ммади, Саинду, Ияд Мохамед, Рауф, Маттуар, Абубакар и Закуани.
Начало этого поединка запланировано на 17:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport.
Как известно, 25 марта команда Байсуфинова в рамках данного турнира победила сборную Намибии (2:0).
