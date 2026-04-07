Спорт

Всемирно известные фигуристы все-таки приедут в Казахстан

Шоу команды Этери Тутберидзе, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 05:26 Фото: Instagram/tutberidze.eteri
Шоу команды Этери Тутберидзе, которое запланировано на 1 мая в Астане, состоится. Об этом стало известно через Telegram канал команды, сообщает Zakon.kz.

Этери Тутберидзе – выдающийся российский тренер по фигурному катанию (одиночное и парное катание), заслуженный тренер России. Известна подготовкой олимпийских чемпионок и чемпионок мира: Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Алены Косторной, Камилы Валиевой и других.

Как передает sportarena.kz, до этого шоу было отменено из-за одностороннего расторжения контракта со стороны "Барыс Арены".

"Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов. Дорогие зрители, обязательно приходите, вас ждет яркое и незабываемое шоу!", – говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на 1 мая в Астане. Ожидаются выступления таких звёзд, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Элизабет Турсынбаева.

Ранее мы писали о том, что Казахстан завоевал медаль на престижной арене: Акмарал Ерекешева блеснула на Гран-при во Франции.

Аксинья Титова
