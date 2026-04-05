Медаль на престижной арене: Акмарал Ерекешева блеснула на Гран-при во Франции

Фото: olympic.kz

В Тье (Франция) стартовал международный турнир по художественной гимнастике серии Гран-при. В рамках соревнований казахстанка Акмарал Ерекешева поднялась на третью ступень пьедестала, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье, набрав в сумме 106,900 балла. Победу одержала Алина Горносько (Беларусь) – 112,200. Второй стала Мария Борисова (Россия) – 110,350. Ранее сообщалось, что Акмарал Ерекешева и сборная Казахстана примут участие в третьем этапе Гран-при во Франции.

