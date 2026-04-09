Спорт

Бублик не оставил шансов сопернику и пробился в четвертьфинал Монте-Карло

Александр Бублик сделал шаг к топ-турниру, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 19:28 Фото: ФТК РК
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (11-й в рейтинге ATP) пробился в четвертьфинал турнира серии ATP-1000 в Монте-Карло, сообщает Zakon.kz.

В матче третьего круга казахстанец встретился с чешским теннисистом Иржи Лехечкой, занимающим 13-ю строчку мирового рейтинга.

Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился уверенной победой Бублика в двух сетах – 6:2, 7:5. Таким образом, представитель Казахстана вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (26-е место).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло в 2026 году составляет 6 309 095 евро. Победитель заработает 974 370 евро и получит 1000 рейтинговых очков ATP. Главным фаворитом соревнований считается Алькарас.

Ранее сообщалось, что Бублик обыграл Монфиса на ATP-1000.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
