У Бублика появился шанс существенно улучшить дела в мировом рейтинге

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик на этой неделе может добраться до шестой позиции мужского мирового рейтинга ATP, если, конечно, завоюет титул на турнире в немецком Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Чтобы добиться данного рекордного показателя, казахстанцу также должны помочь его вышестоящие конкуренты по рейтингу. Среди них двое уже помогли, это россиянин Даниил Медведев (№10) и американец Тейлор Фритц (№6), которые не принимают участие на турнирах текущей недели.

У Бублика сейчас остается три главных оппонента на пути к шестой строчке рейтинга ATP – Алекс де Минор, Лоренцо Музетти и Бен Шелтон.

С австралийцем и итальянцем путь Александра не совпадает, они выступают на турнире в испанской Барселоне. А вот американец Шелтон и первая ракетка Казахстана сыграют вместе в Мюнхене, где они получили второй и третий номер посева соответственно. Их дороги могут соприкоснуться только в полуфинале.

Но с другой стороны, чтобы планы Бублика осуществились по полной, его конкуренты на состязаниях в Барселоне не должны добраться до решающих встреч.

Также надо отметить, что на этой турнирной неделе отсутствуют три топовых игрока – Янник Синнер, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим.

Итальянец взял небольшой отдых после триумфа в Монте-Карло, где он вернул себя статус первой ракетки мира.