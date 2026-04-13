#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
473.13
554.08
6.13
Спорт

У Бублика появился шанс существенно улучшить дела в мировом рейтинге

Теннис Мировой Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 16:48
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик на этой неделе может добраться до шестой позиции мужского мирового рейтинга ATP, если, конечно, завоюет титул на турнире в немецком Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Чтобы добиться данного рекордного показателя, казахстанцу также должны помочь его вышестоящие конкуренты по рейтингу. Среди них двое уже помогли, это россиянин Даниил Медведев (№10) и американец Тейлор Фритц (№6), которые не принимают участие на турнирах текущей недели.

У Бублика сейчас остается три главных оппонента на пути к шестой строчке рейтинга ATP – Алекс де Минор, Лоренцо Музетти и Бен Шелтон.

С австралийцем и итальянцем путь Александра не совпадает, они выступают на турнире в испанской Барселоне. А вот американец Шелтон и первая ракетка Казахстана сыграют вместе в Мюнхене, где они получили второй и третий номер посева соответственно. Их дороги могут соприкоснуться только в полуфинале.

Но с другой стороны, чтобы планы Бублика осуществились по полной, его конкуренты на состязаниях в Барселоне не должны добраться до решающих встреч.

Также надо отметить, что на этой турнирной неделе отсутствуют три топовых игрока – Янник Синнер, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим.

Итальянец взял небольшой отдых после триумфа в Монте-Карло, где он вернул себя статус первой ракетки мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бублик не оставил шансов сопернику и пробился в четвертьфинал Монте-Карло
19:28, 09 апреля 2026
Бублик не оставил шансов сопернику и пробился в четвертьфинал Монте-Карло
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге
09:43, 06 мая 2024
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге
Бублик опустился в мировом рейтинге. Шевченко улучшил свое положение
12:24, 15 июля 2024
Бублик опустился в мировом рейтинге. Шевченко улучшил свое положение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: