У Бублика появился шанс существенно улучшить дела в мировом рейтинге
Чтобы добиться данного рекордного показателя, казахстанцу также должны помочь его вышестоящие конкуренты по рейтингу. Среди них двое уже помогли, это россиянин Даниил Медведев (№10) и американец Тейлор Фритц (№6), которые не принимают участие на турнирах текущей недели.
У Бублика сейчас остается три главных оппонента на пути к шестой строчке рейтинга ATP – Алекс де Минор, Лоренцо Музетти и Бен Шелтон.
С австралийцем и итальянцем путь Александра не совпадает, они выступают на турнире в испанской Барселоне. А вот американец Шелтон и первая ракетка Казахстана сыграют вместе в Мюнхене, где они получили второй и третий номер посева соответственно. Их дороги могут соприкоснуться только в полуфинале.
Но с другой стороны, чтобы планы Бублика осуществились по полной, его конкуренты на состязаниях в Барселоне не должны добраться до решающих встреч.
Также надо отметить, что на этой турнирной неделе отсутствуют три топовых игрока – Янник Синнер, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим.
Итальянец взял небольшой отдых после триумфа в Монте-Карло, где он вернул себя статус первой ракетки мира.