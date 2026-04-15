Спорт

Елена Рыбакина рассказала о своих целях на турнире в Штутгарте

Теннис Старт Штутгарт, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 15:15 Фото: Instagram/porschetennis
На кортах немецкого Штутгарта уже несколько дней идут жаркие баталии крупного грунтового турнира с участием лучших теннисисток планеты, где под первым номером выступает казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

На этот турнир не приехала ранее заявленная первый номер рейтинга WTA Арина Соболенко. Но в отсутствие белорусской теннисистки есть немало титулованных личностей, которые запросто составят конкуренцию Рыбакиной. Здесь речь идет о Кори Гауфф, Иге Швёнтек и Жасмин Паолини.

Сама же вторая ракетка мира на днях прибыла в Германию из Братиславы (Словакия), где специально готовилась к старту грунтового сезона.

"Под крышей играть проще, нет внешних факторов, ни солнца, ни ветра. Большую часть времени тренировалась в помещении, в Братиславе. Отлично начинать серию именно здесь, даже если это не совсем классический открытый грунт, ты все равно скользишь по покрытию. В целом хороший старт, сейчас действительно стабильно выступаю, по результатам и уровню игры, начиная с конца прошлого сезона. Хочу сохранить эту форму, чтобы быть конкурентоспособной. Несмотря на отсутствие Арины, хочу показать здесь хороший результат".Елена Рыбакина

Что касается турнирной сетки Штутгарта, то здесь Елена стартует со второго круга, где сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (№19 WTA).

Эта встреча пройдет 16 апреля, ориентировочно начало в 13:00 по казахстанскому времени.

В 2024 году Рыбакина уже побеждала на этом турнире и тогда получила в подарок автомобиль Porsche.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
