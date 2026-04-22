#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

"Тяжело": Шавкат Рахмонов поделился деталями реабилитации

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 23:21
Непобежденный казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов поделился первыми подробностями своего восстановления после перенесенной операции. Спортсмен признал, что процесс возвращения в строй дается ему непросто, передает Zakon.kz.

Как пишет 22 апреля 2026 года издание Sports.kz, в опубликованном видеоролике из тренировочного зала Рахмонов, отвечая на вопросы о своем состоянии, был предельно краток и честен.

"Тяжело. Тяжело. Легко не бывает", – прокомментировал боец свой текущий этап реабилитации.

На данный момент профессиональный рекорд казахстанца составляет 19 побед и 0 поражений. Последний бой Рахмонов провел седьмого декабря 2024 года на турнире UFC 310, где победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей. Этот поединок стал первым в его карьере, дошедшим до судейского решения – до этого все 18 побед были одержаны досрочно.

В феврале 2026 года Рахмонов был исключен из официального рейтинга UFC из-за длительного отсутствия, связанного с повторной травмой колена. В том же месяце он перенес операцию, и по прогнозам специалистов, срок восстановления составляет не менее 9 месяцев. Ожидается, что возвращение казахстанского бойца в октагон может состояться не раньше конца 2026 или начала 2027 года.

Ранее стало известно, когда казахстанский боец Нургожай проведет свой следующий бой в UFC.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: