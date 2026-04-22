"Тяжело": Шавкат Рахмонов поделился деталями реабилитации

Непобежденный казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов поделился первыми подробностями своего восстановления после перенесенной операции. Спортсмен признал, что процесс возвращения в строй дается ему непросто, передает Zakon.kz.

Как пишет 22 апреля 2026 года издание Sports.kz, в опубликованном видеоролике из тренировочного зала Рахмонов, отвечая на вопросы о своем состоянии, был предельно краток и честен.

"Тяжело. Тяжело. Легко не бывает", – прокомментировал боец свой текущий этап реабилитации.

На данный момент профессиональный рекорд казахстанца составляет 19 побед и 0 поражений. Последний бой Рахмонов провел седьмого декабря 2024 года на турнире UFC 310, где победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей. Этот поединок стал первым в его карьере, дошедшим до судейского решения – до этого все 18 побед были одержаны досрочно.

В феврале 2026 года Рахмонов был исключен из официального рейтинга UFC из-за длительного отсутствия, связанного с повторной травмой колена. В том же месяце он перенес операцию, и по прогнозам специалистов, срок восстановления составляет не менее 9 месяцев. Ожидается, что возвращение казахстанского бойца в октагон может состояться не раньше конца 2026 или начала 2027 года.

