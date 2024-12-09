#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Спорт

Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев

Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении в США, откуда поздравил казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 12:10 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, опубликовал фотографии и видео с плотины Гувера – уникального гидротехнического сооружения США. Оттуда непобежденный казахстанец обратился к согражданам, сообщает Zakon.kz.

Кадрами 30-летний боец поделился сегодня, 9 декабря 2024 года, в Instagram.

"С наступающим Днем независимости, казахская страна", – написал под публикацией Рахмонов.

Поклонники Шавката, которые до сих пор находятся под впечатлением от боя с ирландцем Иэном Гэрри, продолжают поздравлять своего кумира с очередной победой, и предрекли ему чемпионство:

  • "Чемпион".
  • "Молодец, Шавкат. Алға, Казахстан!"
  • "Ты станешь чемпионом, Шавкат. Это лишь вопрос времени".
  • "Настолько все болельщики привыкли к досрочным победам, что, победив по решению, всем кажется, что он плохо подрался. Легенда".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 12:10
Ликующая толпа после победы Шавката Рахмонова попала в кадр на улицах Лас-Вегаса
, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 12:10

8 декабря 2024 в Лас-Вегасе (США) прошел со-главный бой турнира UFC 310, где непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри. По итогам пяти раундов в матче за временный титул в полусреднем весе Иэн Гарри уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей.

После боя Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с 19-й победой в UFC, и пожелал ему дальнейших успехов в профессиональном спорте.

Соотечественник знаменитого Конора Макгрегора после встречи с "Номадом" высказался о первом своем поражении в клетке – Иэн Гэрри обещал вернуться и победить Рахмонова. Позднее ирландец обратился к Шавкату на казахском языке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Ликующая толпа после победы Шавката Рахмонова попала в кадр на улицах Лас-Вегаса
Спорт
11:15, Сегодня
Ликующая толпа после победы Шавката Рахмонова попала в кадр на улицах Лас-Вегаса
Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы
Спорт
10:57, Сегодня
Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: