Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, опубликовал фотографии и видео с плотины Гувера – уникального гидротехнического сооружения США. Оттуда непобежденный казахстанец обратился к согражданам, сообщает Zakon.kz.

Кадрами 30-летний боец поделился сегодня, 9 декабря 2024 года, в Instagram.

"С наступающим Днем независимости, казахская страна", – написал под публикацией Рахмонов.

Поклонники Шавката, которые до сих пор находятся под впечатлением от боя с ирландцем Иэном Гэрри, продолжают поздравлять своего кумира с очередной победой, и предрекли ему чемпионство:

"Чемпион".

"Молодец, Шавкат. Алға, Казахстан!"

"Ты станешь чемпионом, Шавкат. Это лишь вопрос времени".

"Настолько все болельщики привыкли к досрочным победам, что, победив по решению, всем кажется, что он плохо подрался. Легенда".

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8 декабря 2024 в Лас-Вегасе (США) прошел со-главный бой турнира UFC 310, где непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри. По итогам пяти раундов в матче за временный титул в полусреднем весе Иэн Гарри уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей.

После боя Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с 19-й победой в UFC, и пожелал ему дальнейших успехов в профессиональном спорте.

Соотечественник знаменитого Конора Макгрегора после встречи с "Номадом" высказался о первом своем поражении в клетке – Иэн Гэрри обещал вернуться и победить Рахмонова. Позднее ирландец обратился к Шавкату на казахском языке.