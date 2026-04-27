Спортивная ярость принесла Соболенко победу на турнире в Мадриде

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Мадриде. Она обошла в матче четвертого круга японку Наоми Осаку (15-й номер рейтинга), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, это случилось со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2. Теннисистки "бились" на корте 2 часа 22 минуты.

Осака исполнила девять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать единственный заработанный в игре брейк-пойнт.

Арина Соболенко сделала в игре шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнта. За право выйти в 1/2 финала в турнире Арина Соболенко поспорит с американкой Хейли Баптист.

