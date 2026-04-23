#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Спорт

Арина Соболенко начинает выступление в Мадриде

Соболенко - Стринс, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 07:10 Фото: j48tennis
23 апреля первая ракетка мира Арина Соболенко проведет свой первый матч на турнире WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Для лучшей теннисистки планеты этот поединок станет первым на грунте в нынешнем сезоне. До этого Соболенко, предположительно из-за травмы, не смогла принять участие в на турнире в Штутгарте.

Свой путь к защите титула в Мадриде Арина начинает со второго раунда и сразится с американкой Пэйтон Стирнс, занимающую 43-ю строчку рейтинга WTA.

23 апреля будет насыщенным на теннисных знаменитостей. Так, помимо Соболенко, в разное время на корт выйдут Ига Швёнтек, Мирра Андреева, Наоми Осака, Лейла Фернандес, Белинда Бенчич и другие теннисные дивы. В мужском разряде выступит казахстанец Александр Шевченко.

Турнир в Мадриде с призовым фондом 8,23 млн евро завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000. Престижнее только турниры "Большого шлема" и Итоговый турнир.

На фоне ажиотажа вокруг турнира, пресс-служба WTA принесла на своей странице в Х извинения за технические неполадки их официального сайта.

"Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за терпение, пока мы восстанавливаем доступ к трансляциям", – говорится в сообщении.

25-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№198 ATP) продолжает свое успешное выступление на грунтовом турнире Shymkent Challenger 1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: