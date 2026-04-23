Арина Соболенко начинает выступление в Мадриде

23 апреля первая ракетка мира Арина Соболенко проведет свой первый матч на турнире WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Для лучшей теннисистки планеты этот поединок станет первым на грунте в нынешнем сезоне. До этого Соболенко, предположительно из-за травмы, не смогла принять участие в на турнире в Штутгарте.

Свой путь к защите титула в Мадриде Арина начинает со второго раунда и сразится с американкой Пэйтон Стирнс, занимающую 43-ю строчку рейтинга WTA.

23 апреля будет насыщенным на теннисных знаменитостей. Так, помимо Соболенко, в разное время на корт выйдут Ига Швёнтек, Мирра Андреева, Наоми Осака, Лейла Фернандес, Белинда Бенчич и другие теннисные дивы. В мужском разряде выступит казахстанец Александр Шевченко.

Турнир в Мадриде с призовым фондом 8,23 млн евро завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000. Престижнее только турниры "Большого шлема" и Итоговый турнир.

На фоне ажиотажа вокруг турнира, пресс-служба WTA принесла на своей странице в Х извинения за технические неполадки их официального сайта.

"Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за терпение, пока мы восстанавливаем доступ к трансляциям", – говорится в сообщении.

We’re aware of current technical issues with the WTA website, and are working hard to get this fixed as quickly as possible. We apologize for any inconvenience, and really appreciate your patience as we reconnect you to the action. — wta (@WTA) April 22, 2026

25-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№198 ATP) продолжает свое успешное выступление на грунтовом турнире Shymkent Challenger 1.