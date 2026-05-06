Спорт

Рамзан Кадыров планирует посетить титульный бой Хамзата Чимаева в UFC

UFC Бой Секундант, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 15:09 Фото: Instagram/khamzat_chimaev
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может стать секундантом знаменитого файтера и чемпиона UFC Хамзата Чимаева в его титульном поединке против американца Шона Стрикленда, сообщает Zakon.kz.

Эту новость сообщил известная личность в мире смешанных единоборств, экс-чемпион UFC и Strikeforce в среднем весе Люк Рокхолд.

41-летний американец в интервью с Ариэлем Хельвани рассказал, что у "Борза" будет мощная поддержка в его углу (смотреть с 1:38:25).

"Скорее всего, Чимаеву будет помогать Кадыров, так что, думаю, он в полной безопасности в плане своего ментального спокойствия. Посмотрим, как все сложится. Эта неделя будет интересной. Шон говорил, что принесет пистолет. Не уверен, что в Нью-Джерси ему дадут такой шанс, но лучше проверить. Шон не представляет реальной угрозы в том мире, с которым он встречается на этой неделе". Люк Рокхолд

Шон Стрикланд (США) и Хамзат Чимаев (ОАЭ) проведут титульный бой в среднем весе на турнире UFC 328 в американском Нью-Джерси 10 мая.

18 августа 2025 года Чимаев одержал победу над представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси и впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона UFC.

