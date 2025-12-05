Хамзат Чимаев берет в команду Павла Дурова перед боем
Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев предложил основателю Telegram Павлу Дурову стать его секундантом в следующем поединке, сообщает Zakon.kz.
Боец смешанных единоборств обратился к предпринимателю через социальную сеть Х.
"Брат, будешь в моем углу в следующем бою?" – задал свой вопрос Чимаев 5 декабря 2025 года.
Интересно, что Дуров ответил почти моментально:
"Это будет для меня честью".
"Дело сделано", – добавил в заключении боец.
Точной даты боя пока нет. Но, по последним данным, Чимаев может выйти в октагон весной-летом 2026 года.
22 ноября Дуров анонсировал Telegram-подарки в коллаборации с членом зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.
