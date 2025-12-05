Хамзат Чимаев берет в команду Павла Дурова перед боем

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев предложил основателю Telegram Павлу Дурову стать его секундантом в следующем поединке, сообщает Zakon.kz.

Боец смешанных единоборств обратился к предпринимателю через социальную сеть Х.

"Брат, будешь в моем углу в следующем бою?" – задал свой вопрос Чимаев 5 декабря 2025 года.

Интересно, что Дуров ответил почти моментально:

"Это будет для меня честью".

"Дело сделано", – добавил в заключении боец.

Точной даты боя пока нет. Но, по последним данным, Чимаев может выйти в октагон весной-летом 2026 года.

22 ноября Дуров анонсировал Telegram-подарки в коллаборации с членом зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.