Чимаев пнул Стрикленда и разогрел публику перед очной ставкой в клетке

8 мая в лучших жанрах американского шоу состоялся стердаун между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом за два дня до их титульного боя на UFC 328. Экс-россиянин пнул своего американского оппонента во время яркого диалога на сцене, сообщает Zakon.kz.

Сам выход на сцену этих двух опасных файтеров проходил в сопровождении нескольких охранников с каждой стороны.

После начала инцидента подоспели полицейские, а заполненный болельщиками и прессой зал гремел от шоу в исполнении "Борза".

С обеих сторон посыпались угрозы и невероятное количество нецензурной брани.

Поединок между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая. Это главный бой вечера и титульный матч в среднем весе, который состоится в американском Ньюарке.

"Тарзан" является бывшим чемпионом промоушена в этом дивизионе. А для "Волка" это будет первая защита его титула, который он завоевал во встрече с Дрикусом дю Плесси в августе 2025 года, где победил единогласным судейским решением.

Планируется, что секундантом Чимаева будет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.