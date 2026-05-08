Старт без осечек: Рыбакина уверена победила Саккари на турнире в Италии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) провела первый матч на турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Рыбакина стартовала со второго круга, где встретилась с гречанкой Марией Саккари (47-е место). Елена одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:1 – и вышла в третий раунд соревнований.

Турнир в Риме пройдет с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини. Главным фаворитом турнира является казахстанка Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Рыбакина лишилась топовой соперницы на турнире WTA-1000 в Риме.