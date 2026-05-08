#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Старт без осечек: Рыбакина уверенно победила Саккари на турнире в Италии

Рыбакина начала турнир в Риме с уверенной победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 01:25 Фото: j48tennis
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) провела первый матч на турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Рыбакина стартовала со второго круга, где встретилась с гречанкой Марией Саккари (47-е место). Елена одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:1 – и вышла в третий раунд соревнований.

Турнир в Риме пройдет с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини. Главным фаворитом турнира является казахстанка Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Рыбакина лишилась топовой соперницы на турнире WTA-1000 в Риме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Елена Рыбакина победила сильную соперницу на старте турнира в Берлине
23:11, 17 июня 2025
Победой на старте турнира в Берлине отметила свой день рождения Елена Рыбакина
Теннис, спортсменка, ракетка
02:20, 12 мая 2025
Выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме
Теннис, спортсменка, ракетка
03:59, 08 мая 2025
Рыбакина узнала первую соперницу на турнире WTA-1000 в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мухаммадкодир Абдуллаев
10:20, Сегодня
Олимпийский чемпион из Узбекистана оказался круче Сарсекбаева в списке величайших боксёров
Асу Алмабаев
09:42, Сегодня
Вслед за Айтмуханом: Алмабаев подписал контракт с крупной борцовской лигой из США
Илия Топурия
09:01, Сегодня
Илия Топурия "принизил" Армана Царукяна
Хамзат Чимаев
08:24, Сегодня
Ислам Махачев сделал неожиданное заявление о Хамзате Чимаеве
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: