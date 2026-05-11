Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира на турнире в Риме

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертом круге она победила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (№130 в рейтинге WTA) из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

Матч шел 59 минут. До этого теннисистки встречались друг с другом четыре раза и все поединки закончились победой казахстанки.

В четвертьфинале соревнований в Риме Рыбакина сыграет с десятой ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

