Спорт

Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира на турнире в Риме

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 02:30 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертом круге она победила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (№130 в рейтинге WTA) из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

Матч шел 59 минут. До этого теннисистки встречались друг с другом четыре раза и все поединки закончились победой казахстанки.

В четвертьфинале соревнований в Риме Рыбакина сыграет с десятой ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Ранее мы писали, что прогнозируемый провал Бублика оправдался, и он оказался за бортом ATP 1000.

Аксинья Титова
