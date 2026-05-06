Елена Рыбакина узнала первую соперницу на престижном турнире в Риме

Лучшая теннисистка Казахстана и вторая ракетка мира Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире категории WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во втором круге турнира Елена Рыбакина сыграет с представительницей Греции Марией Саккари, занимающей 47-е место в рейтинге WTA.

На старте турнира Саккари пережила сложный матч против австрийки Лилли Таггер (92-я ракетка мира). Поединок шел 2 часа 25 минут и завершился победой гречанки в трех сетах – 5:7, 6:3, 6:0.

Если Рыбакина пройдет в третий круг, ее соперницей станет победительница встречи между китаянкой Синьюй Ван (33-я в рейтинге) и филиппинской теннисисткой Александрой Эалой (42-я).

