Обидчик Бублика из США выиграл турнир ATP 250 в Женеве

Американский теннисист Лёрнер Тьен победил на грунтовом турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финальном поединке 20-я ракетка мира в трех сетах обошел аргентинца Мариано Навоне, занимающего 42-ю строчку в мировом рейтинге.

Встреча шла два с половиной часа и завершилась победой американца со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Так 20-летний Тьен вышел вперед в очных противостояниях с Навоне – 2:1. Для американского теннисиста этот титул стал вторым в карьере на турнирах под эгидой ATP.

За триумф на швейцарских кортах Лёрнер Тьен получит 250 рейтинговых очков и заработает 93 175 евро призовых.

Ранее мы писали о том, как Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира ATP 250 в Женеве.