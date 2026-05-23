Обидчик Бублика из США выиграл турнир ATP 250 в Женеве
Фото: Instagram/BUBLIK/learnertien
Американский теннисист Лёрнер Тьен победил на грунтовом турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в финальном поединке 20-я ракетка мира в трех сетах обошел аргентинца Мариано Навоне, занимающего 42-ю строчку в мировом рейтинге.
Встреча шла два с половиной часа и завершилась победой американца со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Так 20-летний Тьен вышел вперед в очных противостояниях с Навоне – 2:1. Для американского теннисиста этот титул стал вторым в карьере на турнирах под эгидой ATP.
За триумф на швейцарских кортах Лёрнер Тьен получит 250 рейтинговых очков и заработает 93 175 евро призовых.
Ранее мы писали о том, как Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира ATP 250 в Женеве.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript