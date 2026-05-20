Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы
Во втором круге соревнований десятая ракетка мира встретился с представителем Литвы Эдасом Бутвиласом, занимающим 253-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час и 20 минут и завершился уверенной победой казахстанца в двух сетах – 6:4, 6:3.
Благодаря этой победе Бублик вышел в четвертьфинал турнира, где его соперником станет француз Артур Риндеркнех, занимающий 24-е место в мировом рейтинге.
Бублик получил второй номер посева на турнире. Первым сеяным был американец Тэйлор Фритц (8-я ракетка мира), однако он неожиданно проиграл во втором круге австралийцу Алексею Попырину.
Общий призовой фонд турнира в Женеве составляет 612 620 евро. Победитель соревнований заработает 93 175 евро и 250 рейтинговых очков ATP. Финал турнира пройдет 23 мая.
Ранее сообщалось, что в Париже стартовал отбор на "Ролан Гаррос-2026" с участием одного казахстанца.