TLTS: когда дебютанты меняют ход турнира

Если судить по количеству заявок, теннисный сезон TLTS сейчас переживает один из самых активных периодов. TS CUP 2, прошедший в минувшие выходные в Gorky Tennis Park, собрал полный состав участников.

На корт вышли 64 игрока, тогда как желающих оказалось значительно больше. Такой интерес лишь добавил интриги одному из ключевых турниров юбилейного сезона TLTS.

Открывая турнир, генеральный менеджер TLTS Абылай Онгарбаев поблагодарил игроков за доверие к лиге и отметил, что именно участники создают ту атмосферу и уровень конкуренции, которыми сегодня известна лига.

Фотограф: Влад Семёнов

Одной из главных тем TS CUP 2 стали новички лиги: Ельдар Абдразаков, Константин Кан, Азат Ермегияев и Жалгас Карим. Их появление добавило турниру интриги.

Фото: Влад Семёнов

Настоящим открытием в категории Masters стала пара Азат Ермегияев – Рустем Мусаев. Для Азата это был дебют в TLTS, а Рустем вернулся в лигу после продолжительного перерыва. Однако уже по ходу группового этапа матч за матчем они набирали уверенность, обыгрывая фаворитов лиги, и в итоге добрались до финала и завоевали серебряные медали, уступив паре Рината Топиева и Арманжана Сулайманова.

После турнира Азат Ермегияев признался, что участие в TLTS давно было для него одной из спортивных целей.

"В большой теннис я играю четыре года. В TLTS заявился впервые – про этот турнир знают все любители тенниса. В этом году решил сыграть в паре, готовился, и эти два дня были действительно непростыми. Мы вышли из группы с последнего места, но в плей-офф начали играть увереннее. Где-то помогло и везение. Большую роль в нашем результате сыграл мой напарник Рустем Мусаев. Для себя отметил высокий уровень участников, и это мотивирует расти дальше. Отдельно хочу отметить высокую организацию и особенную спортивную атмосферу TLTS".

Фото: Влад Семёнов

Если в Masters главным сюжетом стал неожиданный прорыв дебютантов, то в Grand Masters на первый план вышла совсем другая история: история настойчивости и долгого пути к заветному титулу.

Победителями турнира стали Кайрат Урдашев и Даниар Абенов, обыгравшие в финале одну из сильнейших пар лиги Романа Кузнецова и Дениса Старостенко.

Для Урдашева эта победа стала особенной: к престижному трофею TLTS он шел на протяжении пяти лет.

"Я из Астаны. В TLTS уже пять лет, и это сильнейший любительский турнир. И вот впервые удалось дойти до финала и выиграть кубок Grand Masters, что для меня очень ценно. У нас есть своя группа игроков из Астаны, мы стараемся не пропускать ни один турнир TLTS. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Серика Толбасы. За несколько лет он сумел объединить вокруг TLTS большое количество людей, искренне увлеченных теннисом. Для многих из нас эти турниры давно стали важной частью жизни и сильной мотивацией продолжать играть и стремиться к победе. В первый день TS CUP 2 мы уже встречались с парой Кузнецов — Старостенко в группе и тогда уступили, но в финале смогли переломить ход матча и взять реванш. В TLTS нет слабых соперников, здесь играют действительно сильные и увлеченные люди. Отдельно хочу сказать о своем партнере Даниаре. Он был максимально устойчив психологически, поддерживал в сложные моменты. В паре выигрывают и проигрывают всегда вместе. Сегодня нам удалось сыграть как настоящая команда".





Фото: Влад Семёнов

Истории финалистов хорошо отражают то, как меняется лига. Сегодня здесь уже недостаточно былых заслуг или высокого рейтинга. Новички способны с первого турнира дойти до финала, а опытным игрокам приходится подтверждать свой статус буквально в каждом матче. Следующий турнир TS CUP 3 состоится 13-14 июня.

Итоги TS CUP 2:

Grand Masters

1 место – Кайрат Урдашев – Даниар Абенов

2 место – Роман Кузнецов – Денис Старостенко

Полуфиналисты – Алмаз Хакимов – Исмихан Касанов

Полуфиналисты – Омар Бектуров – Абдихалык Базаркулов

Masters

1 место – Ринат Топиев – Арманжан Сулайманов

2 место – Азат Ермегияев – Рустем Мусаев

Полуфиналисты – Валентин Когай – Аркадий Ни

Полуфиналисты – Фархад Кобланды – Тимур Муржуков

Организаторы TLTS искренне благодарят спонсоров и партнеров за поддержку любительского тенниса Казахстана:

Gold sponsors: Mango, Kimex

Medical partner: Private Almaty

Сервис доставки здорового питания: Green City

Media partners: Nur.kz, Zakon.kz, Капитал, Курсив, 31 канал, Mustafin Magazine, Qazmonitor, Mustafin FM, Love Radio, Бизнес FM, Esquire Kazakhstan, Sportnews

Partners: BOSS, Argymaq, Cruno, Vivo, ANTA, Tecnifibre, Cinemax, Florence, Dr. Frei, Dessange, Napapijri, Marco Polo, Ushiro

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