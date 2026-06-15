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Спорт

Гейджи устроил кровавый бой и остановил непобедимого Топурию в Белом доме

UFC Бой Топурия, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:34 Фото: Instagram/ufc
Утром 15 июня испанский непобедимый файтер Илия Топурия техническим нокаутом проиграл американцу Джастину Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошел в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Начало данного поединка ничего сверхъестественного не предвещало: грузин с первых секунд начал "бомбить" своего американского оппонента, и рефери мог в любой момент остановить титульный бой.

Хозяин клетки едва перенес мощнейшие удары действующего чемпиона и вскоре сам начал переходить в контратаки, которые приносили пользу.

Спустя время уже испанский спортсмен терял преимущество, раз за разом получая массивные удары по лицу.

Бой был приостановлен после четвертого раунда, так как Топурия уже не видел правым глазом. Через какое-то время Илия сумел уговорить и судей и врачей продолжить битву, несмотря на окровавленное лицо.

Ему этот шанс дали, но все же чемпион вскоре вынужден был сдаться и сохранить себе жизнь.

В итоге 37-летний Джастин Гейджи впервые в карьере стал чемпионом UFC в легком весе. Теперь в его активе 28 побед и пять поражений.

А вот 29-летний Илия Топурия также в первый раз потерпел неудачу в американском промоушене после 17 подряд викторий.

Грузинский файтер лишился своего титула, который ему достался два года назад, когда он нокаутировал австралийца Александра Волкановски.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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